День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:01

В центре российского города-миллионника вырубят деревья

В центре Челябинска вырубят погибшие деревья в сквере на площади Революции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Челябинске вырубят 11 погибших деревьев в сквере на площади Революции и высадят новые, сообщил мэр города Алексей Лошкин. По его словам, сухостой в нижней части фонтана планируется заменить елями и кедрами из областного питомника, передает URA.RU.

В ходе планового осмотра зеленых насаждений установили в нижней части городского фонтана на площади Революции 11 деревьев, которые, к сожалению, погибли по разным причинам. В ближайшее время сухие деревья будут снесены, вместо них высадят крупноразмерные ели и кедры, — рассказал Лошкин.

Причинами гибели растений, по словам градоначальника, были возраст, особенности грунта и конкуренция с другими деревьями. В список подлежащих сносу вошли пять берез и шесть елей с кедрами.

Замену деревьев-крупномеров осуществят сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» в ближайшие дни. Как отметил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов, высадка новых елей и кедров будет произведена одномоментно.

Ранее эксперт по земельным спорам и вопросам с недвижимостью Наталья Шалуба сообщала, что самовольный спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей. Она отметила, что любая вырубка или посадка деревьев на территории СНТ требует решения общего собрания и разрешения от администрации.

Россия
Челябинск
скверы
деревья
высадка
вырубка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.