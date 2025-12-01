В центре российского города-миллионника вырубят деревья В центре Челябинска вырубят погибшие деревья в сквере на площади Революции

В Челябинске вырубят 11 погибших деревьев в сквере на площади Революции и высадят новые, сообщил мэр города Алексей Лошкин. По его словам, сухостой в нижней части фонтана планируется заменить елями и кедрами из областного питомника, передает URA.RU.

В ходе планового осмотра зеленых насаждений установили в нижней части городского фонтана на площади Революции 11 деревьев, которые, к сожалению, погибли по разным причинам. В ближайшее время сухие деревья будут снесены, вместо них высадят крупноразмерные ели и кедры, — рассказал Лошкин.

Причинами гибели растений, по словам градоначальника, были возраст, особенности грунта и конкуренция с другими деревьями. В список подлежащих сносу вошли пять берез и шесть елей с кедрами.

Замену деревьев-крупномеров осуществят сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» в ближайшие дни. Как отметил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов, высадка новых елей и кедров будет произведена одномоментно.

Ранее эксперт по земельным спорам и вопросам с недвижимостью Наталья Шалуба сообщала, что самовольный спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей. Она отметила, что любая вырубка или посадка деревьев на территории СНТ требует решения общего собрания и разрешения от администрации.