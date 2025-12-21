Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией

Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией Лукашенко заявил о выполнении всех договоренностей с Россией

Минск и Москва успешно выполняют все достигнутые договоренности в области обороны и экономики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, в этом сотрудничестве практически не возникает трудностей, передает БелТА.

Мы реализовываем все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет, — высказался белорусский глава.

Ранее, выступая с посланием на Всебелорусском народном собрании, президент Белоруссии заявил, что Китай занимает второе место после России среди ключевых торговых партнеров республики. Он подчеркнул, что КНР является безусловным мировым лидером и к этой древнейшей цивилизации следует проявлять должное уважение.

Кроме того, Лукашенко заявил, что российские контрразведывательные органы предупредили его о прослушке американскими спецслужбами его личного телефона и аппаратов приближенных лиц. Он также добавил, что связь в его резиденции имеет защиту от подобного вмешательства.