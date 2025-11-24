День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:26

Адвокат предупредил россиян об ответственности за самовольный спил деревьев

Адвокат Шалуба: за спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За самовольный спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей, рассказала РИАМО адвокат, эксперт по земельным спорам и вопросам с недвижимостью Наталья Шалуба. Она отметила, что любая вырубка или посадка деревьев на территории СНТ требует решения общего собрания и разрешения от администрации.

Поскольку земли общего пользования в СНТ являются собственностью всех членов СНТ, вопрос о высадке или спиле деревьев, находящихся на общей территории, выносится на общее собрание. При этом решение о спиле деревьев, находящихся на общей территории СНТ, возможно только в случае принятия такого решения большинством голосов или таким количеством голосов, — рассказала Шалуба.

Адвокат отметила, что размер штрафа зависит от того, кто осуществляет вырубку. Также важен способ спила — если работы проводились с применением механизированного инструмента или автотранспорта, штрафы будут выше.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за скопление сугробов рядом с дачным участком могут наложить крупный штраф. По его словам, СНТ имеет право обратиться в суд для установления виновности нарушителя.

снт
деревья
штрафы
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.