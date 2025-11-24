Адвокат предупредил россиян об ответственности за самовольный спил деревьев Адвокат Шалуба: за спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей

За самовольный спил деревьев в СНТ может грозить штраф до 500 тыс. рублей, рассказала РИАМО адвокат, эксперт по земельным спорам и вопросам с недвижимостью Наталья Шалуба. Она отметила, что любая вырубка или посадка деревьев на территории СНТ требует решения общего собрания и разрешения от администрации.

Поскольку земли общего пользования в СНТ являются собственностью всех членов СНТ, вопрос о высадке или спиле деревьев, находящихся на общей территории, выносится на общее собрание. При этом решение о спиле деревьев, находящихся на общей территории СНТ, возможно только в случае принятия такого решения большинством голосов или таким количеством голосов, — рассказала Шалуба.

Адвокат отметила, что размер штрафа зависит от того, кто осуществляет вырубку. Также важен способ спила — если работы проводились с применением механизированного инструмента или автотранспорта, штрафы будут выше.

