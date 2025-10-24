Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком Эксперт по ЖКХ Бондарь: за снежные кучи рядом с дачным участком грозит штраф

За скопление сугробов рядом с дачным участком могут наложить крупный штраф, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, СНТ имеет право обратиться в суд для установления виновности нарушителя.

Если снежные кучи лежат прямо на вашем участке, наказания за это не предусмотрено. Проблемы могут быть тогда, когда убранный снег попадает не туда, куда можно. Правление СНТ обязано следить за общими проездами. За неубранные дороги, мешающие проезду пожарных и скорой, товарищество может получить штраф до 300 тыс. рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Платить придется из общих взносов членов товарищества. Если же выяснится, что причиной стали действия конкретного садовода, СНТ может попытаться взыскать с него компенсацию через суд, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что сброс снега с участка на дорогу — самая частая причина штрафов. По его словам, это создает помехи для транспорта и пешеходов и может подпадать под статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Эксперт предупредил, что в таком случае штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В некоторых регионах действуют местные правила благоустройства, которые запрещают складировать снег в запрещенных местах. Например, на газонах, тротуарах или во дворах. В Московской области за такое нарушение предусмотрена отдельная статья 6.13 регионального Кодекса об административных правонарушениях, штраф по которой составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан и от 15 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц, — заключил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что председатели СНТ не вправе налагать штрафы на членов товарищества. По его словам, попытки взыскать платежи с дачников могут считаться превышением должностных полномочий.