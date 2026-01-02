Цветок, который сам всходит и не требует никакого ухода от дачника: просто бросьте семена в снег

Цветок, который сам всходит и не требует никакого ухода от дачника: просто бросьте семена в снег

Мечтаете о цветке, который сам всходит и не требует никакого ухода? Вашим идеальным помощником станет иберис — неприхотливый однолетник, чьи семена можно посеять в марте, просто бросив их в снег.

Семена, разбросанные по снегу, с талой водой втянутся в почву на нужную глубину, пройдут естественную стратификацию (охлаждение), что пробудит их жизненные силы и сделает всходы более крепкими и устойчивыми к капризам погоды. Главное преимущество ибериса — его феноменальная холодостойкость. Уже через пару недель после схода снега появятся дружные всходы, а к концу мая — началу июня ваш сад покроется облаками белоснежных или сиреневых соцветий с медовым ароматом, привлекающим бабочек.

Растение предпочитает солнечные места и легкие почвы, не переносит застоя влаги и не требует подкормок. После цветения достаточно срезать верхушки для стимуляции второй волны.

Ранее был назван цветок, который обожает темные углы: пышно цветет там, где почти нет солнца.