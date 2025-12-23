Цветок, который обожает темные углы: пышно цветет там, где почти нет солнца

Если вы ищете теневыносливое растение, которое не просто выживает, а пышно цветет там, где почти нет солнца, обратите внимание на бруннеру крупнолистную.

Этот многолетник образует пышные кусты с эффектными сердцевидными листьями, часто с красивым серебристым рисунком, но главное его достоинство — это обильное весеннее цветение. В апреле–мае над листвой возносятся высокие воздушные метелки из мелких небесно-голубых цветочков, похожих на незабудки, которые создают потрясающее зрелище в тенистом саду.

Бруннера абсолютно неприхотлива: она обожает темные углы, предпочитает влажную, рыхлую почву, не требует деления и пересадки многие годы, устойчива к болезням и зимостойка. После цветения она сохраняет декоративность благодаря красивой листве. Это идеальное растение для создания ярких акцентов у северной стороны дома, под кронами деревьев или в тенистом уголке.

