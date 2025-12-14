Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:46

Растение с пышными шарами цветов для занятых дачников: абсолютно самостоятельный многолетник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ваша мечта о клумбе, усыпанной идеальными пышными шарами цветов, легко сбудется с помощью неприхотливой и эффектной монарды двойчатой.

Этот многолетник в июле — августе выпускает многочисленные цветоносы, увенчанные крупными, лохматыми соцветиями-шарами малинового, сиреневого, розового или белого цвета, которые привлекают в сад пчел и бабочек. Монарда абсолютно самостоятельна: она морозостойка, устойчива к болезням, быстро разрастается в пышные куртины и может много лет расти на одном месте без деления. Ей подойдет как солнечный участок, так и легкая полутень, а полив требуется только в длительную засуху.

Посадите монарду весной или осенью, и уже на следующий год вы получите растение, которое будет самовольно и щедро цвести, создавая в саду яркие, фактурные акценты и наполняя воздух тонким цитрусово-мятным ароматом своей листвы. Это идеальное растение с пышными шарами цветов для занятых дачников.

Ранее был назван многолетник, который приживается даже в снегу: зацветет первым на участке.

Проверено редакцией
Читайте также
Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет
Общество
Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
Общество
Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Цветет 4 месяца без остановки даже в полутени: быстрорастущий многолетник
Общество
Цветет 4 месяца без остановки даже в полутени: быстрорастущий многолетник
Одинаково роскошно цветет как в глухой тени, так и на палящем солнце: многолетник-сказка
Общество
Одинаково роскошно цветет как в глухой тени, так и на палящем солнце: многолетник-сказка
цветы
многолетники
дачники
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.