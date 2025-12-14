Растение с пышными шарами цветов для занятых дачников: абсолютно самостоятельный многолетник

Ваша мечта о клумбе, усыпанной идеальными пышными шарами цветов, легко сбудется с помощью неприхотливой и эффектной монарды двойчатой.

Этот многолетник в июле — августе выпускает многочисленные цветоносы, увенчанные крупными, лохматыми соцветиями-шарами малинового, сиреневого, розового или белого цвета, которые привлекают в сад пчел и бабочек. Монарда абсолютно самостоятельна: она морозостойка, устойчива к болезням, быстро разрастается в пышные куртины и может много лет расти на одном месте без деления. Ей подойдет как солнечный участок, так и легкая полутень, а полив требуется только в длительную засуху.

Посадите монарду весной или осенью, и уже на следующий год вы получите растение, которое будет самовольно и щедро цвести, создавая в саду яркие, фактурные акценты и наполняя воздух тонким цитрусово-мятным ароматом своей листвы. Это идеальное растение с пышными шарами цветов для занятых дачников.

Ранее был назван многолетник, который приживается даже в снегу: зацветет первым на участке.