Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:35

Фикусы — не такие простые, как кажется: выбираем «своего» зеленого друга без ошибок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о красивом фикусе, но боитесь, что растение не приживется? Всё дело в том, что разные виды фикусов требуют особых условий — и, зная их предпочтения, вы легко подберёте идеального «зелёного соседа». Немного внимательности при выборе избавит от разочарований и поможет растению радовать вас долгие годы.

Прежде всего объективно оцените освещённость в квартире и время, которое сможете уделять уходу. Подумайте и о размерах: хотите компактный кустик или крупное растение для просторного помещения? Для новичков отлично подойдёт каучуконосный фикус (например, сорт «Робуста») — он терпимо относится к погрешностям в поливе и освещении.

Если хочется эффектного растения, обратите внимание на бенджамина с изящной кроной или лирату с крупными листьями, но помните: они любят стабильность и не любят частых перестановок. В небольших помещениях хорошо смотрятся пумила (для подвесных кашпо), сорта «Кинки» и «Наташа» или микрокарпа в формате настольного бонсая. Главное — не недооценивать потребности растения: даже выносливые фикусы не выдержат одновременно темноты, перелива и сквозняков.

Ранее сообщалось: когда любимые растения вдруг начинают сохнуть и сбрасывать листья, рука тянется к удобрениям или смене режима полива. Но за такими признаками часто скрываются вредители, которых днем просто не видно. Я давно использую простой ночной способ, который помогает быстро понять, кто поселился в горшке, и не навредить цветам.

Проверено редакцией
Читайте также
Выстоит в ливень и не сгорит на солнце: многолетник для непредсказуемого лета
Общество
Выстоит в ливень и не сгорит на солнце: многолетник для непредсказуемого лета
5 растений, которые стоит посеять на рассаду уже в январе: красивейшие однолетники
Общество
5 растений, которые стоит посеять на рассаду уже в январе: красивейшие однолетники
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Семья и жизнь
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Здоровье/красота
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Здоровье/красота
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
растения
цветы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Скончался экс-бейсболист сборной России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.