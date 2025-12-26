Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:40

Комнатные цветы чахнут без причины: ночные приманки, которые помогают быстро найти скрытых вредителей без химии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда любимые растения вдруг начинают сохнуть и сбрасывать листья, рука тянется к удобрениям или смене режима полива. Но за такими признаками часто скрываются вредители, которых днем просто не видно. Я давно использую простой ночной способ, который помогает быстро понять, кто поселился в горшке, и не навредить цветам.

Многие насекомые активны именно ночью, а днем прячутся в земле и у основания листьев. Вместо агрессивной химии лучше поставить приманки, которые аккуратно выманят паразитов наружу. Уже к утру можно увидеть реальную картину и выбрать нужное средство.

Самый надежный вариант — сахарный раствор. Я развожу 2 чайные ложки сахара в 50 мл теплой воды, хорошо перемешиваю и разливаю по маленьким крышечкам. Ставлю по 2–3 штуки в каждый горшок, слегка вдавливая в грунт. За 6–8 часов сладкий запах притягивает даже самых скрытных вредителей.

Еще один безопасный способ — сырой картофель. Его нужно нарезать ломтиками и разложить по краю горшка на ночь. Утром на нем легко заметить тлю, трипсов и личинок. Методы простые, а результат виден сразу.

Ранее сообщалось, что спатифиллум часто покупают ради нежных белых цветов, но на деле он годами радует только листьями. Я сама через это прошла и поняла: иногда забота бывает лишней. Оказывается, чтобы увидеть цветение, растению нужен не комфорт, а небольшой и правильный стресс.

Проверено редакцией
цветы
растения
химия
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.