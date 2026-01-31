Зимняя Олимпиада — 2026
Блеск унитаза без химии: натуральное средство из уксуса и стирального порошка — экономно и эффективно!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опытные хозяйки знают простой и безопасный способ справиться с известковым налётом. Натуральные ингредиенты не повредят поверхность и не вызовут аллергии, а результат будет не хуже, чем от дорогой бытовой химии.

Для самодельного чистящего средства понадобится всего два компонента: стиральный порошок (5 ст. л.) и уксус (4 ст. л.). Смешайте их до состояния густой кашицы. Нанесите смесь на внутренние поверхности унитаза и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно очистите загрязнения мягкой губкой или ёршиком — металлические щётки и абразивные материалы использовать нельзя, чтобы не поцарапать сантехнику. После чистки тщательно смойте остатки средства большим количеством воды.

Регулярное применение такой смеси не только убирает налёт, но и предотвращает появление стойких загрязнений и неприятных запахов. К тому же уксус обладает дезинфицирующими свойствами, а весь процесс не требует лишних затрат.

Ранее сообщалось, что жирные пятна и въевшаяся грязь не только портят внешний вид кухни, но и создают не самую приятную атмосферу. Хорошая новость: очистить регуляторы можно подручными средствами, не повреждая поверхность. Главное — подобрать верный метод и не откладывать уборку на потом.

