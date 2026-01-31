Блеск унитаза без химии: натуральное средство из уксуса и стирального порошка — экономно и эффективно!

Опытные хозяйки знают простой и безопасный способ справиться с известковым налётом. Натуральные ингредиенты не повредят поверхность и не вызовут аллергии, а результат будет не хуже, чем от дорогой бытовой химии.

Для самодельного чистящего средства понадобится всего два компонента: стиральный порошок (5 ст. л.) и уксус (4 ст. л.). Смешайте их до состояния густой кашицы. Нанесите смесь на внутренние поверхности унитаза и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно очистите загрязнения мягкой губкой или ёршиком — металлические щётки и абразивные материалы использовать нельзя, чтобы не поцарапать сантехнику. После чистки тщательно смойте остатки средства большим количеством воды.

Регулярное применение такой смеси не только убирает налёт, но и предотвращает появление стойких загрязнений и неприятных запахов. К тому же уксус обладает дезинфицирующими свойствами, а весь процесс не требует лишних затрат.

