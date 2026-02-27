Клумба заиграет огненными красками с июня до самых заморозков с этим цветком: уход минимален

Хотите превратить обычную клумбу в настоящий фейерверк красок, который будет переливаться разными оттенками с июня до сентября? Посадите циннию — она поражает разнообразием своих ярчайших расцветок и форм соцветий.

Этот цветок называют «мажорчиком» за его гордый прямой стебель и крупные плотные шапки, которые могут быть нежно-розовыми, огненно-оранжевыми, лимонно-желтыми, малиновыми, сиреневыми и даже зеленоватыми, а также пестрыми с контрастными краями. С циннией клумба заиграет огненными красками с июня до самых заморозков. Она зацветает быстро и цветет без перерыва, причем каждый куст выбрасывает множество бутонов одновременно, создавая на клумбе эффект цветного взрыва.

Она обожает солнце, не боится ветра и засухи, а уход за ней минимален: достаточно поливать раз в неделю и удалять увядшие соцветия, чтобы стимулировать новое цветение. Это растение подарит вашему саду то самое буйство цвета, ради которого многие и ездят на дачу.

