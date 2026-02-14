Королева тенистого сада: распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки

Если на вашей даче есть уголок, куда солнце заглядывает лишь на пару часов утром или вечером, и вы считали его бесперспективным для цветов, то ваше спасение — хоста, или функия.

Это растение по праву носит титул королевы тенистого сада. Ее главное украшение — не столько цветы, сколько крупные, фактурные листья, образующие роскошные кусты. Они поражают разнообразием форм и расцветок: от изумрудно-зеленых и голубовато-сизых до пестрых с белой или золотистой каймой. Даже в условиях минимального солнца хоста выпускает высокие цветоносы с нежными колокольчатыми цветками сиреневого, белого или фиолетового оттенка, которые еще больше подчеркивают красоту листвы. Она распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки!

Хоста абсолютно неприхотлива: она любит влажную, рыхлую почву и прохладу, хорошо растет в тени деревьев и построек, образуя с годами все более мощные и красивые куртины. Посадив хосту один раз, вы на долгие годы получите стабильно декоративное растение, которое не болеет и не требует подкормок.

