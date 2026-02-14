Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 21:35

Королева тенистого сада: распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если на вашей даче есть уголок, куда солнце заглядывает лишь на пару часов утром или вечером, и вы считали его бесперспективным для цветов, то ваше спасение — хоста, или функия.

Это растение по праву носит титул королевы тенистого сада. Ее главное украшение — не столько цветы, сколько крупные, фактурные листья, образующие роскошные кусты. Они поражают разнообразием форм и расцветок: от изумрудно-зеленых и голубовато-сизых до пестрых с белой или золотистой каймой. Даже в условиях минимального солнца хоста выпускает высокие цветоносы с нежными колокольчатыми цветками сиреневого, белого или фиолетового оттенка, которые еще больше подчеркивают красоту листвы. Она распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки!

Хоста абсолютно неприхотлива: она любит влажную, рыхлую почву и прохладу, хорошо растет в тени деревьев и построек, образуя с годами все более мощные и красивые куртины. Посадив хосту один раз, вы на долгие годы получите стабильно декоративное растение, которое не болеет и не требует подкормок.

Ранее были названы три пышноцветущих многолетника: посадите один раз и наслаждайтесь фейерверком красок каждый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Комнатные растения перестанут чахнуть зимой — простой домашний порошок защитит от болезней и увядания
Общество
Комнатные растения перестанут чахнуть зимой — простой домашний порошок защитит от болезней и увядания
Белое чудо во тьме: растение, которое цветет в условиях, напоминающих пещерную темноту
Общество
Белое чудо во тьме: растение, которое цветет в условиях, напоминающих пещерную темноту
Сажаем и забываем: многолетник, который будет годами цвести, не требуя деления и особого ухода
Общество
Сажаем и забываем: многолетник, который будет годами цвести, не требуя деления и особого ухода
Цветок, который формирует плотные кусты-полусферы: прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени
Общество
Цветок, который формирует плотные кусты-полусферы: прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени
Цветет все лето при поливе раз в месяц: растение для тех, кто не может регулярно бывать на даче
Общество
Цветет все лето при поливе раз в месяц: растение для тех, кто не может регулярно бывать на даче
цветы
многолетники
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Ребенок пострадал при взрыве духовки в московской квартире
Выросло число раненых после удара ВСУ по российскому региону
В Японии на крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки
Где отметить Масленицу в Подмосковье в 2026 году: гид бесплатных праздников
Семенович озвучила внушительный вес своей груди
«Рютте безнадежен»: Захарова поставила на место генсека НАТО
Над Россией сбили девять украинских БПЛА
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина
Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю о своей фанатке
Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 Февраля
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России
Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.