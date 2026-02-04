Зимняя Олимпиада — 2026
Три пышноцветущих многолетника: посадите один раз и наслаждайтесь фейерверком красок каждый год

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете о саде, который с начала лета и до осени будет похож на цветочный ковер, эти три пышноцветущих многолетника станут его основой. Посадите их один раз и наслаждайтесь фейерверком красок каждый год.

На первом месте по пышности и продолжительности цветения уверенно держится дельфиниум. Его гигантские, многоярусные свечи-соцветия высотой до двух метров усыпаны сотнями цветков всех оттенков синего, голубого, белого и лилового. Он цветет в июне-июле, а после обрезки отцветших стеблей часто дает повторную волну в конце лета. Вторым номером идет лилейник. Каждый его цветок живет всего один день, но на одном цветоносе их раскрываются десятки, а куст выпускает множество таких стрелок, создавая эффект непрерывного фейерверка с июня по август. Современные сорта поражают размерами, формой и окраской.

Замыкает тройку лидеров флокс метельчатый — классика русского сада. Его крупные душистые шапки соцветий заполняют сад в середине лета и держатся до самой осени, переливаясь всеми оттенками розового, малинового, сиреневого и белого.

Ранее был назван цветок для начинающих дачников: прост в выращивании и поразительно вынослив.

