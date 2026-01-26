Цветок для начинающих дачников: прост в выращивании и поразительно вынослив

Календула — идеальный цветок для начинающих дачников, который превратит любой участок в солнечную клумбу без лишних хлопот. Это растение — настоящая находка для тех, кто только делает первые шаги в садоводстве.

Календула проста в выращивании, поразительно вынослива и при этом невероятно декоративна. Она не требует сложного ухода, легко приспосабливается к разным условиям и будет неустанно цвести с начала лета до самых заморозков, наполняя сад яркими оранжевыми и желтыми красками.

Вырастить календулу легко: достаточно в конце апреля или начале мая посеять семена прямо в грунт на солнечное или слегка затененное место. Она нетребовательна к почве, засухоустойчива и практически не поражается вредителями. Все, что ей нужно, — это редкий полив в сильную засуху и удаление увядших цветков для продления цветения. Календула прекрасно размножается самосевом, а значит, однажды посеяв ее, вы сможете годами наслаждаться ее цветением.

