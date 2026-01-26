Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 03:46

Цветок для начинающих дачников: прост в выращивании и поразительно вынослив

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Календула — идеальный цветок для начинающих дачников, который превратит любой участок в солнечную клумбу без лишних хлопот. Это растение — настоящая находка для тех, кто только делает первые шаги в садоводстве.

Календула проста в выращивании, поразительно вынослива и при этом невероятно декоративна. Она не требует сложного ухода, легко приспосабливается к разным условиям и будет неустанно цвести с начала лета до самых заморозков, наполняя сад яркими оранжевыми и желтыми красками.

Вырастить календулу легко: достаточно в конце апреля или начале мая посеять семена прямо в грунт на солнечное или слегка затененное место. Она нетребовательна к почве, засухоустойчива и практически не поражается вредителями. Все, что ей нужно, — это редкий полив в сильную засуху и удаление увядших цветков для продления цветения. Календула прекрасно размножается самосевом, а значит, однажды посеяв ее, вы сможете годами наслаждаться ее цветением.

Ранее был назван цветок, который вырастет даже в тенистых уголках сада или у северной стороны дома.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад
В России с 1 февраля вступят в силу новые правила возврата ряда товаров
Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение
Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием
Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире
Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.