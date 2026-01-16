Даже в тенистых уголках сада или у северной стороны дома вырастет плотный ковер с этим цветком

Посадив бальзамин в новом сезоне, вы легко украсите участок даже в тех местах, куда не проникают палящие лучи солнца. Не упустите шанс сделать свой сад красивым и цветущим без лишних хлопот.

Современные сорта бальзамина обладают невероятной устойчивостью и продолжают обильно цвести в таких условиях, где многие другие однолетники сдаются. Это означает, что с этим цветком даже в тенистых уголках сада, под деревьями или у северной стороны дома вы сможете создать плотный яркий ковер из цветов, который будет радовать с начала лета до первых осенних заморозков.

При этом растение не потребует от вас сложного ухода — новые гибриды формируют аккуратные компактные кустики и отличаются выносливостью. Вырастить такую красоту несложно: семена сеют на рассаду в конце февраля или марте, а затем высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков.

