16 января 2026 в 03:46

Даже в тенистых уголках сада или у северной стороны дома вырастет плотный ковер с этим цветком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Посадив бальзамин в новом сезоне, вы легко украсите участок даже в тех местах, куда не проникают палящие лучи солнца. Не упустите шанс сделать свой сад красивым и цветущим без лишних хлопот.

Современные сорта бальзамина обладают невероятной устойчивостью и продолжают обильно цвести в таких условиях, где многие другие однолетники сдаются. Это означает, что с этим цветком даже в тенистых уголках сада, под деревьями или у северной стороны дома вы сможете создать плотный яркий ковер из цветов, который будет радовать с начала лета до первых осенних заморозков.

При этом растение не потребует от вас сложного ухода — новые гибриды формируют аккуратные компактные кустики и отличаются выносливостью. Вырастить такую красоту несложно: семена сеют на рассаду в конце февраля или марте, а затем высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков.

Ранее был назван цветок, который взойдет и распустится сам: посадил весной — и можно не приезжать на дачу до июля.

цветы
дачи
растения
клумбы
