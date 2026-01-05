Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 03:46

Посадил весной — и можно не приезжать на дачу до июля: этот цветок взойдет и распустится сам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы мечтаете о цветке, который сможет пережить ваше долгое отсутствие на даче и встретить вас пышным цветением, идеальным выбором станет многолетняя гвоздика. Посадите ее весной — и можно не приезжать на дачу до июля.

Это поразительно выносливое и неприхотливое растение, которое формирует плотные куртины уже в первый год после посадки. Его главный секрет — способность самостоятельно накапливать силы и влагу, довольствуясь лишь естественными осадками. Посадив турецкую гвоздику на солнечное или слегка затененное место с обычной садовой почвой весной и обеспечив первоначальный полив, вы можете спокойно уехать. Этот цветок взойдет и распустится сам.

Когда вы вернетесь на дачу в разгар лета (в июле), растение встретит вас феерическим зрелищем: его крепкие стебли будут усыпаны множеством ярких ароматных соцветий, собранных в плотные щитки малинового, белого, розового или бордового оттенков, часто с контрастной каймой. Турецкая гвоздика не требует подвязки, практически не болеет и цветет несколько недель.

Ранее был назван цветок-мечта для ленивого дачника: посадил раз — любуешься десятилетиями.

