24 декабря 2025 в 23:23

Посадил раз — любуешься десятилетиями: цветок-мечта для ленивого дачника — зимостоек, не болеет

Есть уникальный цветок, который обязан поселиться на каждой даче, — это лиатрис колосковый. Это многолетнее растение абсолютно неприхотливо и при этом выглядит экзотично и эффектно. Посадил раз — любуешься десятилетиями!

Его главная особенность — необычные соцветия в виде пушистых плотных колосков сиреневого, белого или розового цвета, которые цветут не снизу вверх, а сверху вниз, создавая потрясающее зрелище. Лиатрис исключительно вынослив: он зимостоек, засухоустойчив, не болеет и не поражается вредителями. Он прекрасно растет на любых почвах, предпочитая солнце, и не требует подвязки, деления или частых пересадок. Цветок-мечта для ленивого дачника!

Посадив его однажды, вы будете десятилетиями наблюдать, как в середине лета над ажурной листвой взмывают его яркие «свечки», привлекающие в сад бабочек и пчел. Это идеальный цветок для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий.

Ранее был назван многолетник, который годами обходится без полива.

