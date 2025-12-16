Новый год-2026
Красивый сад без полива: этот цветок выживет и расцветет даже без вашего внимания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Найдено идеальное растение для тех, кто мечтает о красивом саде без регулярного полива. Это декоративный тысячелистник — многолетник, поражающий жизнестойкостью и способностью цвести даже в экстремальную засуху.

Его секрет в глубокой, мощной корневой системе, добывающей влагу из глубоких слоев почвы. С июня по сентябрь тысячелистник образует огромные, пышные соцветия-щитки разнообразных оттенков: от солнечно-желтого и нежно-розового до пурпурного и ярко-красного. Посаженный на открытом солнечном месте с хорошо дренированной почвой, он годами обходится без полива, не теряя декоративности.

Более того, бедная, каменистая почва ему даже предпочтительнее, так как стимулирует обильное цветение. Это растение выживет и расцветет даже без вашего внимания. Оно не болеет, не требует подкормок и создает в саду эффектные, яркие акценты, привлекая бабочек.

Ранее было названо растение для проблемных участков: будет роскошно цвести даже на бедной каменистой почве.

Проверено редакцией
