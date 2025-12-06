ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025

Найдено идеальное растение для проблемных участков — энотера миссурийская, которая поражает не только своей необычной красотой, но и невероятной выживаемостью.

Этот многолетник с крупными чашевидными золотисто-желтыми цветами диаметром до 10 см будет роскошно цвести даже на бедной каменистой почве, в засушливых условиях и при минимуме ухода. Энотера образует аккуратные ползучие куртины высотой 15–20 см, которые постепенно разрастаются, но не агрессивны и не подавляют соседние растения. Ее бархатистые цветы с тонким лимонным ароматом раскрываются вечером и в пасмурную погоду, создавая волшебное зрелище.

Растение совершенно нетребовательно к поливу, мирится с любыми почвами, зимостойко без укрытия и цветет с июня до сентября. Этот цветок — настоящая находка для занятых садоводов и участков со сложными условиями!

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней подряд, не боится жары, проливных дождей и сильного ветра.

