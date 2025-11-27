День матери
27 ноября 2025 в 15:01

Цветет 100 дней подряд, не боится жары, проливных дождей и сильного ветра: многолетник-сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете идеальное растение для дачи, которое будет стабильно украшать участок все лето, то ваш выбор — лилейник. Этот многолетник станет главным акцентом сада, создавая пышные и красочные куртины с июня по август.

Его главное преимущество — феноменальная выносливость. Лилейник цветет 100 дней подряд, не боится жары, проливных дождей и сильного ветра, а его мощная корневая система надежно удерживает растение в любую непогоду. Он нетребователен к почвам, может расти на одном месте много лет и прекрасно зимует в нашем климате.

Современные сорта поражают разнообразием окрасок — от нежных пастельных до насыщенных бархатных тонов. Посадив лилейник, вы получите гарантированный результат: пышное, долгое и эффектное цветение при минимальных трудозатратах. Многолетник — сказка!

Ранее был назван цветок, который можно сажать в ноябрьские дожди: не боится сырости и холода.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
