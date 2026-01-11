Атака США на Венесуэлу
Цветы для начинающих дачников: взойдут и зацветут за пару месяцев даже при минимальном уходе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы только начинаете осваивать дачный участок и хотите быстрого результата, выбирайте однолетние цветы. Они проходят весь жизненный цикл за один сезон: высеяли семена весной — получили пышное цветение летом и осенью.

Для начинающих дачников идеально подходят неприхотливые и яркие культуры. Они взойдут и зацветут за пару месяцев даже при минимальном уходе. Например, календула (ноготки): она не только красива, но и отпугивает вредителей, а ее семена можно сеять прямо в грунт. Бархатцы — настоящие «цветы для ленивых», они выносливы, цветут до заморозков и бывают всех оттенков желтого, оранжевого и красного. Цинния порадует крупными, похожими на георгины соцветиями.

Космея создаст воздушное, ажурное облако из цветов даже на бедной почве. Настурция покорит яркими «граммофончиками». Посейте эти семена в хорошо прогретую землю в мае, поливайте в засуху, и они обязательно отблагодарят вас фейерверком красок уже через 2–2,5 месяца.

Ранее был назван цветок-мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету.

Проверено редакцией
