Цветущая клумба в тени: три цветка, которые создадут плотный, усыпанный бутонами ковер

Ищете растение, чтобы вырастить цветущую клумбу в тени? Рассказываем, какие три цветка создадут плотный, усыпанный бутонами ковер даже без прямых лучей солнца.

Барвинок малый — вечнозеленый многолетник, который устилает почву плотным зеленым ковром с нежными голубыми или синими цветками-звездочками. Цветет барвинок обильно в мае-июне, а отдельные цветки могут появляться все лето. Он абсолютно неприхотлив, быстро разрастается и отлично себя чувствует даже в глубокой тени, где другие растения отказываются цвести.

Другой великолепный вариант — живучка ползучая, или аюга, которая образует плотные розетки с необычной листвой (зеленой, бронзовой, пестрой) и выпускает свечки синих или розовых цветков. Она также прекрасно растет в тени и быстро заполняет пространство. А для сухих тенистых мест подойдет яснотка крапчатая с ее серебристыми листьями и розовыми цветками.

