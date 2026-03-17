17 марта 2026 в 21:31

Цветущая клумба в тени: три цветка, которые создадут плотный, усыпанный бутонами ковер

Фото: D-NEWS.ru
Ищете растение, чтобы вырастить цветущую клумбу в тени? Рассказываем, какие три цветка создадут плотный, усыпанный бутонами ковер даже без прямых лучей солнца.

Барвинок малый — вечнозеленый многолетник, который устилает почву плотным зеленым ковром с нежными голубыми или синими цветками-звездочками. Цветет барвинок обильно в мае-июне, а отдельные цветки могут появляться все лето. Он абсолютно неприхотлив, быстро разрастается и отлично себя чувствует даже в глубокой тени, где другие растения отказываются цвести.

Другой великолепный вариант — живучка ползучая, или аюга, которая образует плотные розетки с необычной листвой (зеленой, бронзовой, пестрой) и выпускает свечки синих или розовых цветков. Она также прекрасно растет в тени и быстро заполняет пространство. А для сухих тенистых мест подойдет яснотка крапчатая с ее серебристыми листьями и розовыми цветками.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето, не болеет и просит только иногда поливать.

Проверено редакцией
Читайте также
С этим многолетником ни забот, ни хлопот: бутонов не сосчитать, а каждый цветок крупнее воздушного шара
Общество
Эти цветы как разноцветные леденцы: растут сами, цветут до морозов и не капризничают
Общество
Садовод рассказала, какие овощи могут созреть в июне
Общество
Никаких болезней и опрыскиваний: цветок, к которому не подойдут тля, муравьи и белокрылка
Общество
Успейте посеять на рассаду в марте: 5 культур для вкусного огорода
Общество
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
