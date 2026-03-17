Успейте посеять на рассаду в марте: 5 культур для вкусного огорода

Успейте посеять на рассаду в марте: 5 культур для вкусного огорода

Март — время, когда начинается настоящий огородный сезон. Именно сейчас многие культуры лучше всего сеять на рассаду, чтобы к высадке в грунт растения были крепкими и дали ранний урожай. Если немного поторопиться и всё сделать вовремя, летом грядки порадуют отличным урожаем.

1. Томаты. Март — идеальный период для посева средних и поздних сортов. Рассаде нужно много света и умеренный полив. Хорошо зарекомендовали себя сорта Бычье сердце, Де Барао, Розовый мед.

2. Перец сладкий и острый. Перцы растут медленнее томатов, поэтому их тоже сеют в марте. Им важно тепло и хорошее освещение. Для рассады подойдут сорта Калифорнийское чудо, Богатырь, Ласточка.

3. Баклажаны. Эта культура любит тепло и длинный период развития, поэтому март — оптимальный срок посева. В домашних условиях температуру лучше держать около 22–25 °C. Популярные сорта: Алмаз, Черный красавец, Король Севера.

4. Капуста. В марте сеют ранние сорта капусты, чтобы к моменту высадки растения уже были крепкими. Хорошо растут сорта Июньская, Слава, Московская поздняя.

5. Лук и зелень. Лук-порей, лук на зелень, а также листовая зелень отлично растут при мартовом посеве. Можно посадить Карантанский порей, Штутгартер Ризен, Эксибишен, а из зелени — укроп Грибовский, петрушку Итальянскую, салат Лолло Росса.

Если обеспечить рассаде лёгкую плодородную почву, хороший свет и умеренный полив, к маю вы получите крепкие растения, готовые к высадке на грядки.

Ранее мы рассказывали о махровых красавцах, которые поражают взгляд. Все о цикламенах и 3 классных сортах.