С этим многолетником ни забот, ни хлопот: бутонов не сосчитать, а каждый цветок крупнее воздушного шара

Пион — это настоящий аристократ сада, чьи роскошные махровые соцветия диаметром до 20–25 см представляют собой настоящее произведение искусства.

Когда куст зацветает, количество бутонов просто невозможно сосчитать: каждый цветок крупнее воздушного шара, и все вместе они создают впечатляющее зрелище, от которого невозможно отвести взгляд. Аромат пионов наполняет сад сладкими, пьянящими нотами, делая прогулку по цветнику истинным наслаждением.

Эти многолетники удивительно неприхотливы и могут расти на одном месте десятилетиями, не требуя пересадки. Главное — выбрать для них солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, хорошо дренированной почвой. Полив нужен обильный, но нечастый: пионы не любят застоя воды.

Весной, до цветения, их подкармливают азотными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными для закладки цветочных почек будущего года. Отцветшие головки обязательно срезают, а поздней осенью, после первых заморозков, обрезают всю наземную часть, оставляя пеньки высотой 3-5 см. На зиму молодые посадки можно слегка прикрыть торфом или перегноем.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.