Пшикнула под кустик в марте — в мае герань не узнать: листья лоснятся, бутонов не счесть

Пеларгония, которую в народе ласково называют геранью, по праву считается символом домашнего уюта. Но после зимних месяцев и весенней обрезки кусты часто выглядят ослабленными, теряют декоративность и не спешат радовать пышным цветением. В этот период растению как никогда нужна поддержка, и лучшее, что можно для него сделать — провести простую азотную подкормку. Идеальный источник легкодоступного азота есть в каждой домашней аптечке, и стоит он копейки.

Речь идет об обычном нашатырном спирте (10% аммиак). Для приготовления чудо-средства достаточно растворить одну чайную ложку нашатыря в одном литре воды. Важно поливать герань этим раствором только по предварительно увлажненной почве, в утренние или вечерние часы, чтобы солнечные лучи не обожгли корни. Под один куст достаточно внести 30–50 миллилитров подкормки, стараясь не попадать на листья и стебли. Чтобы было удобнее, можно использовать обычный медицинский шприц.

Эффект от такой процедуры не заставит себя ждать: буквально через несколько дней кусты заметно преображаются, листья становятся ярче, а новые побеги начинают активно расти. Особенно впечатляет результат на простых, немахровых сортах — они начинают цвести настолько обильно, что затмевают своих капризных махровых родственников. А если для приготовления раствора использовать талую воду (она мягче и насыщена кислородом), эффективность подкормки возрастет многократно.

