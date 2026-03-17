17 марта 2026 в 08:45

В мае скажете мне спасибо: топ-3 скороспелых культур для посадки ранней весной

Фото: D-NEWS.ru
Как только весна вступает в свои права, у дачников начинается горячая пора. Чтобы порадовать себя свежей зеленью уже в мае, стоит обратить внимание на культуры, устойчивые к холоду и готовые к ранней посадке.

В первую очередь это фасоль, которая смело переносит низкие температуры. Для нее выбирают солнечные безветренные участки, высаживая семена с интервалом около 20 сантиметров.

Не менее популярен горох, чьи сладкие стручки созревают уже в начале мая. Ему подходят защищенные от ветра места с рассеянным светом. Семена заглубляют на 4–5 сантиметров, оставляя между ними около 5 сантиметров.

И конечно, шпинат — настоящий рекордсмен по выносливости. Сорт «вечный шпинат» быстро дает витаминную зелень. В отличие от других культур, его лучше сажать в тенистых уголках с влажной почвой, соблюдая дистанцию в 25–30 сантиметров. Эти три растения станут основой вашего первого весеннего урожая.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
