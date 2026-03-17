Эти цветы как разноцветные леденцы: растут сами, цветут до морозов и не капризничают

Маргаритки — настоящие мини-помпоны счастья в вашем саду. Их идеально круглые махровые соцветия белоснежного, розового и карминного оттенков похожи на крошечные шарики, рассыпанные по зеленому ковру. Они распускаются одними из первых, украшая клумбы с мая до самых заморозков, и совершенно не требуют сложного ухода.

Маргаритки обожают солнце, но мирятся и с полутенью, растут на любых почвах и прекрасно зимуют без укрытия. Они идеально подходят для бордюров, переднего плана цветников и обрамления садовых дорожек.

А главное — они дают обильный самосев, поэтому, посадив их однажды, вы будете любоваться этими трогательными «пуговками» много лет без лишних хлопот. Маленький секрет: если вовремя удалять увядшие соцветия, цветение будет особенно пышным и продолжительным.

