16 марта 2026 в 15:00

Этот нежный многолетник завалит вас цветами: до 50 бутонов на кусте и никакого сложного ухода

Калистегия Flore Pleno: розы без шипов для ленивых гениев! Представьте: старый забор или унылую беседку за одно лето эта лиана превращает в розовое облако из махровых цветов. На каждом кусте распускается до 50 бутонов одновременно — они появляются в каждой пазухе по всей длине побегов, которые вытягиваются на 3–4 метра. Цветение длится с июля до заморозков, а пьянящий аромат ванили усиливается к вечеру.

Этот многолетник выживает в лютые −35°C без укрытия, не болеет и практически не требует ухода. Единственная проблема: растение — агрессор: если не вкопать ограничитель на глубину 30 см, корни захватят весь участок. Сажайте на солнце, подкармливайте раз в 10 дней и собирайте букеты, не боясь шипов. Идеальный выбор для вертикального озеленения без лишних хлопот!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
