Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины

Окунаю яйца в домашний сок — и выходят они румяными, как драгоценные рубины. Делимся простым способом добиться очень красивого оттенка красного — нежного, словно румянец. На скорлупках заиграет яркий, естественный цвет, а поможет в этом обычная замороженная клюква.

Клюквенный сок дает чистый и очень натуральный розовый тон. Окрасить яйца этим способом проще, чем кажется. Тщательно разомните 200–300 г ягод и выжмите из них сок через несколько слоев марли. Важно, чтобы в соке не осталось мякоти и косточек — они могут оставить некрасивые пятна и разводы на скорлупе, испортив ровный оттенок. Затем опустите горячие вареные яйца в подготовленный сок. Именно горячие, а сок должен быть комнатной температуры.

Разница температур заставляет поры скорлупы быстрее и активнее впитывать краситель, благодаря чему цвет получается насыщенным и равномерным. Чем дольше продержать яйца в соке, тем ярче будет результат. Такой способ окрашивания не только прост, но и абсолютно натурален, а яйца выглядят нарядно и аппетитно.

