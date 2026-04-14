14 апреля 2026 в 15:02

Мешаю овсянку, банан и яйцо: через 20 минут гора оладий готова. Фишка — в колечках яблок. Быстрый рецепт полезных панкейков

Иногда хочется чего-то вкусного к завтраку, но без муки и лишней возни. Именно в такие моменты выручает этот рецепт: все смешал — и через 20 минут уже целая тарелка ароматных оладий. А главная фишка, которая делает их особенными, — это колечки яблок внутри. Получается и красиво, и очень вкусно.

Основа максимально простая: овсянка дает текстуру, банан — сладость, а яйца все связывают. В итоге оладьи получаются мягкие, чуть влажные внутри и с приятной фруктовой ноткой.

Ингредиенты: овсянка — 45 г, банан — 1 шт., яйца — 2 шт., яблоко — 1 шт., топленое или сливочное масло для жарки.

Овсянку, банан и яйца пробиваем блендером до однородной массы. Яблоко нарезаем кольцами, убирая сердцевину. Разогреваем сковороду и добавляем немного сливочного или топленого масла — так оладьи получаются особенно ароматными.

Выкладываем тесто небольшими порциями, сверху сразу кладем яблочное кольцо и слегка утапливаем его. Жарим на среднем огне до румяности, затем аккуратно переворачиваем и доводим до готовности с другой стороны.

Проверено редакцией
Несладкая овсянка — сливочная с сыром и жареным яйцом сверху. Простой завтрак, который удивляет
Ольга Шмырева
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
