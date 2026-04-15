Вице президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости прекратить финансирование конфликта на Украине, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, Вашингтону следует пересмотреть подход к поддержке Киева.

Он также добавил, что считает прекращение закупок и поставок вооружения Украине одним из достижений администрации президента США Дональда Трампа. Такой курс, по его оценке, отвечает интересам Соединенных Штатов, подчеркнул Вэнс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию требовал ускорить предоставление кредита ЕС. Этот вопрос стал одним из ключевых на его встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отметили в источнике.

До этого политолог Андрей Кошкин назвал ошибочным мнение Зеленского, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением. Именно поэтому украинский лидер добивается от ЕС выдачи кредита в €90 млрд. По словам эксперта, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.