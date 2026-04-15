Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 04:36

Вице-президент США высказался о финансировании Украины

Вэнс заявил о необходимости прекращения финансирования Украины

Джей Ди Вэнс
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости прекратить финансирование конфликта на Украине, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, Вашингтону следует пересмотреть подход к поддержке Киева.

Он также добавил, что считает прекращение закупок и поставок вооружения Украине одним из достижений администрации президента США Дональда Трампа. Такой курс, по его оценке, отвечает интересам Соединенных Штатов, подчеркнул Вэнс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию требовал ускорить предоставление кредита ЕС. Этот вопрос стал одним из ключевых на его встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отметили в источнике.

До этого политолог Андрей Кошкин назвал ошибочным мнение Зеленского, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением. Именно поэтому украинский лидер добивается от ЕС выдачи кредита в €90 млрд. По словам эксперта, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.

Мир
США
Украина
Джей Ди Вэнс
рефинансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля
Врач ответила, как отличить аллергию от простуды
Россия вывезла более 600 человек со стройки иранской АЭС «Бушер»
Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге
Врач рассказал, как аллергикам чувствовать себя лучше в период цветения
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Мясорубка Зеленского: ЕС подписал украинцам смертный приговор
Врач объяснила, почему у женщин появляется «вдовий горб»
Россиянам рассказали о бесплатной пересадке органов
В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии
Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока
Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном
Иран начал раскопку ракетных тоннелей после ударов США и Израиля
В Тихом океане удар США по судну привел к гибели четырех человек
Льготы при трудоустройстве: что положено матерям, студентам и многодетным
Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли
Умер московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов
«Война и мир» Андреасяна: что не так с фильмом — мнение критиков и зрителей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.