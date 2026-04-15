В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии

Мошенники начали активно звонить пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России и обещая персональные надбавки или перерасчет выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники требуют данные банковской карты или предлагают установить вредоносное «приложение фонда».

Мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом, — сказано в сообщении.

Специалисты подчеркивают, что индексация проводится автоматически и не требует заявлений или звонков. Они также отмечают, что сотрудники Социального фонда никогда не запрашивают данные карт и коды из СМС по телефону.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы. Они пугают пенсионеров отменой выплат и настойчиво требуют срочного визита в Пенсионный фонд.