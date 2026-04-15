Льготы при трудоустройстве: что положено матерям, студентам и многодетным

1 сентября 2026 года вступит в силу закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Женщинам с детьми до трех лет запретят устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Однако эта мера — лишь часть большой системы трудовых гарантий. О том, кого еще не разрешается брать на «испыталку», каких работников нельзя уволить по инициативе работодателя даже при сокращении, кто имеет право на отпуск в удобное время, — в материале NEWS.ru.

Что изменится 1 сентября 2026 года в системе трудовых гарантий

Напомним, что испытательный срок — это период, в течение которого работодатель оценивает профессиональные и личные качества сотрудника.

Ранее запрет на установление испытательного срока действовал для беременных женщин и женщин с детьми до полутора лет. С 1 сентября 2026 года он будет распространяться на всех представительниц прекрасного пола, имеющих детей в возрасте до трех лет. Если у женщины есть ребенок, которому еще не исполнилось три года, работодатель не вправе устанавливать ей испытательный срок при приеме на работу.

«Если такое условие будет включено в трудовой договор, то оно не имеет юридической силы», — объяснила NEWS.ru HR-эксперт Зулия Лоикова.

Кому не назначают испытательный срок при приеме на работу

По закону назначить испытательный срок при приеме на работу можно далеко не всем. Перечень категорий, для которых он не устанавливается, закреплен в части 4 статьи 70 Трудового кодекса РФ. В него, частности, входят:

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (это нововведение начнет действовать с 1 сентября 2026 года);

лица, не достигшие 18 лет;

молодые специалисты — выпускники, впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания учебного заведения;

лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;

лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя;

лица, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев.

«Если работодатель включил условие об испытании в трудовой договор с кем-либо из перечисленных категорий, оно считается недействительным», — подчеркнула Лоикова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого работодатель не имеет права уволить без особых оснований

Существует несколько категорий работников, которые пользуются повышенной защитой от увольнения, отметила Лоикова. Работодатель не может уволить их по своей инициативе без особых оснований (за исключением ликвидации организации либо грубых виновных действий).

К таким работникам относятся:

беременные женщины — их вообще нельзя уволить, только в случае ликвидации организации;

женщины с детьми до трех лет — для них действуют ограничения;

одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет;

отцы-одиночки — для них действуют те же гарантии;

работники до 18 лет — их можно уволить только с согласия Госинспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних.

Какие работники имеют преимущественное право при сокращении

Лоикова подчеркнула, что при сокращении штата некоторые работники имеют преимущественное право остаться на работе при равной производительности труда и квалификации. В первую очередь это:

семейные работники с двумя и более иждивенцами;

лица, получившие трудовое увечье или профзаболевание у этого работодателя;

инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;

сотрудники, повышающие квалификацию без отрыва от работы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие сотрудники имеют право на отпуск в удобное время

Все работники имеют право на отпуск, но есть категории, которым работодатель обязан предоставить его в удобное время.

«Согласно статье 260 ТК РФ, это женщины — перед декретом или сразу после него, работники с двумя и более детьми до 12 лет, одинокие родители с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет, а также почетные доноры, ветераны боевых действий и супруги военнослужащих», — сказала Лоикова.

Кроме того, право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время есть у многодетных родителей (имеющих трех и более детей). Они также могут переносить отпуск на другие даты (пока самому младшему ребенку не исполнится 14 лет) даже после того, как график утвержден. Работодатель не имеет права отказать.

Какие работники могут перейти на неполный рабочий день

Иногда сотрудник хочет работать меньше, например, четыре часа в день или три дня в неделю. По закону (статья 93 ТК РФ) есть категории работников, которым работодатель обязан пойти навстречу. Отказать им нельзя. Такое право имеют:

беременные женщины;

родитель (или опекун, попечитель), у которого ребенок не старше 14 лет;

родитель (или опекун, попечитель), у которого ребенок-инвалид до 18 лет;

те, кто ухаживает за больным членом семьи — если есть справка от врача.

«Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, из-за которых он не может работать полный день (например, до достижения ребенком соответствующего возраста)», — уточнила в беседе с NEWS.ru руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

