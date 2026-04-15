15 апреля 2026 в 04:13

Иран начал раскопку ракетных тоннелей после ударов США и Израиля

Иран начал раскапывать заваленные входы в подземные хранилища баллистических ракет после ударов США и Израиля, написали в CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки. Работы ведутся на базе близ Хомейна и южнее Тебриза.

По данным телеканала, иранские военные пытаются получить доступ к ракетам и пусковым установкам, которые могли оказаться заблокированы под землей из-за обрушений. Американская разведка утверждает, что половина ракетных установок уцелела. Часть техники могла храниться в подземных комплексах, так как входы в них были повреждены ударами.

Как уточнили в CNN, приведенную информацию подтверждают источники и предоставленные спутниковые снимки. На кадрах видно, как с помощью техники разбирают завалы у входов в туннели.

Телеканал отмечает, что в ходе операции США и Израиль наносили удары именно по входам в подземные объекты. Целью было не дать иранским мобильным пусковым установкам выйти на позицию, провести запуск баллистической ракеты и затем быстро скрыться обратно для перезарядки.

Ранее стало известно, что за последние сутки через Ормузский пролив прошло более 20 торговых судов. Журналисты отмечают, что речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

