15 апреля 2026 в 03:50

Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли

Росавиация объявила временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова

Фото: Александр Кряжев /РИА Новости
Временные ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации. Речь идет об аэропорте Пенза и саратовском аэропорте «Гагарин».

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

Сотрудники пресс-службы уточнили, что ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов. В Росавиации подчеркнули, что меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс-служба ведомства объяснила, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В связи с этим пять самолетов перешли на запасные аэродромы. Всего в аэропорту Сочи посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов. Службы аэропорта делали все необходимое, чтобы в оперативном режиме обслужить пассажиров.

Общество
Россия
Пенза
Саратов
Росавиация
