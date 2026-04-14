Аэропорт Калуги ввел временные ограничения

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что в районе аэропорта идет дождь, местами сильный, отмечаются грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всего 9 апреля в сочинском аэропорту посадку совершили уже 10 рейсов, вылетели 12 бортов. Службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров.