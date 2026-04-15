Приметы 15 апреля — Тит Ледолом: привлекаем богатство и успешно торгуем

Что можно и чего нельзя делать 15 апреля

В народном календаре 15 апреля — это день Тита Ледолома. В 2026 году этот день выпадает на Светлую среду Пасхальной недели. Святого Тита на Руси прозвали Ледоломом, потому что в это время окончательно вскрываются реки и озера. Также этот день издавна считался праздником торговцев и лавочников. Верили, что если сегодня провернуть удачную сделку, то прибыль будет течь рекой весь год.

Погодные приметы на Тита, 15 апреля

Если лед на озерах не уплывает, а тонет, это считалось тяжелым знаком, сулящим неурожайный и сложный год.

Половодье началось на Тита — к богатому сенокосу и хорошему урожаю яровых.

Синие облака на небе — жди теплого дождя.

Приметы о птицах и зверях 15 апреля

Голуби воркуют громко — к скорому и устойчивому теплу.

Если кричит перепел — будет много травы и хлеба.

Галки собираются в стаи и кричат — к перемене погоды (чаще к дождю).

Птицы вьют гнезда: если высоко на деревьях, то лето будет сухим, если низко — дождливым.

Сегодня следует покормить птиц. Считалось, что птицы — это вестники святого Тита и угощение для них принесет в дом благие новости.

Погодные приметы Пасхальной недели

Что можно и нужно делать 15 апреля

Тит Ледолом — покровитель честного бизнеса, поэтому многие приметы сегодня связаны с достатком. Торговцы старались продать как можно больше товара, даже делая большие скидки. Верили, что уступленный сегодня рубль вернется десятью. А чтобы дела шли в гору, лавочники сбрызгивали святой водой пороги своих магазинов.

Сегодня следовало продавать и покупать. Даже если вы не бизнесмен, любая покупка сегодня будет удачной и прослужит долго. Светлая среда — это также время для радостных трат на подарки близким.

Существовало поверье, что если перестелить постель на Тита, то сон станет крепким, а ночные страхи уйдут вместе с зимой. Поэтому поменяйте белье.

Поскольку идет Светлая седмица, полагается ходить в гости, петь песни и радоваться жизни. Уныние на Тита отпугивает удачу.

Чего нельзя делать 15 апреля

Думать о плохом у воды. Реки в этот день «вскрываются» и впитывают все, что слышат. Негативные мысли могут вернуться к вам в виде неприятностей.

Ссориться с коллегами и партнерами. Конфликт в барыш-день может перекрыть денежный канал на несколько месяцев.

Экономить. Излишняя скупость 15 апреля может привести к тому, что крупные деньги начнут обходить вас стороной.

В Светлую среду не стоит запираться дома — нужно быть среди людей, делиться радостью и энергией.

Ложиться спать в несвежей одежде. Верили, что чистое тело и чистое белье сегодня — залог здоровья на всю весну.

