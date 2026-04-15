15 апреля 2026 в 00:05

Приметы 15 апреля — Тит Ледолом: привлекаем богатство и успешно торгуем

Что можно и чего нельзя делать 15 апреля
В народном календаре 15 апреля — это день Тита Ледолома. В 2026 году этот день выпадает на Светлую среду Пасхальной недели. Святого Тита на Руси прозвали Ледоломом, потому что в это время окончательно вскрываются реки и озера. Также этот день издавна считался праздником торговцев и лавочников. Верили, что если сегодня провернуть удачную сделку, то прибыль будет течь рекой весь год.

Погодные приметы на Тита, 15 апреля

  • Если лед на озерах не уплывает, а тонет, это считалось тяжелым знаком, сулящим неурожайный и сложный год.

  • Половодье началось на Тита — к богатому сенокосу и хорошему урожаю яровых.

  • Синие облака на небе — жди теплого дождя.

Приметы о птицах и зверях 15 апреля

  • Голуби воркуют громко — к скорому и устойчивому теплу.

  • Если кричит перепел — будет много травы и хлеба.

  • Галки собираются в стаи и кричат — к перемене погоды (чаще к дождю).

  • Птицы вьют гнезда: если высоко на деревьях, то лето будет сухим, если низко — дождливым.

Сегодня следует покормить птиц. Считалось, что птицы — это вестники святого Тита и угощение для них принесет в дом благие новости.

Погодные приметы Пасхальной недели Погодные приметы Пасхальной недели Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 15 апреля

Тит Ледолом — покровитель честного бизнеса, поэтому многие приметы сегодня связаны с достатком. Торговцы старались продать как можно больше товара, даже делая большие скидки. Верили, что уступленный сегодня рубль вернется десятью. А чтобы дела шли в гору, лавочники сбрызгивали святой водой пороги своих магазинов.

Сегодня следовало продавать и покупать. Даже если вы не бизнесмен, любая покупка сегодня будет удачной и прослужит долго. Светлая среда — это также время для радостных трат на подарки близким.

Существовало поверье, что если перестелить постель на Тита, то сон станет крепким, а ночные страхи уйдут вместе с зимой. Поэтому поменяйте белье.

Поскольку идет Светлая седмица, полагается ходить в гости, петь песни и радоваться жизни. Уныние на Тита отпугивает удачу.

Чего нельзя делать 15 апреля

  • Думать о плохом у воды. Реки в этот день «вскрываются» и впитывают все, что слышат. Негативные мысли могут вернуться к вам в виде неприятностей.

  • Ссориться с коллегами и партнерами. Конфликт в барыш-день может перекрыть денежный канал на несколько месяцев.

  • Экономить. Излишняя скупость 15 апреля может привести к тому, что крупные деньги начнут обходить вас стороной.

  • В Светлую среду не стоит запираться дома — нужно быть среди людей, делиться радостью и энергией.

  • Ложиться спать в несвежей одежде. Верили, что чистое тело и чистое белье сегодня — залог здоровья на всю весну.

Пасхальная неделя в 2026 году: описали традиции каждого дня.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
фольклор
погода
Пасха
торговля
Анастасия Фомина
МИД РФ дал рекомендации россиянам из-за обострения на Ближнем Востоке
Россиян могут штрафовать за сушилки на фасадах домов
"Проще не бывает": Долина рассказала о своем райдере
Три российские гандболистки попали в базу «Миротворца»
Жена Михаила Ширвиндта поделилась фото «без ничего» с отдыха
Переговоры Лаврова и Ван И в Китае длились почти четыре часа
На Западе признали необходимость в России после шага Трампа
Беспилотники ВСУ атаковали энергосистему в Запорожской области
Израиль и Ливан согласились на прямые переговоры
США рассказали о ходе морской блокады Ирана
Лариса Долина рассказала, почему больше не хочет замуж
Федор Кудряшов проиграл рэперу Goody на турнире Fight Nights
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу
США могут переключиться на «разворот к Азии» после Ирана
В Дагестане обрушился жилой дом
Следы чернобыльской катастрофы добрались до одной европейской страны
Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
Пассажирка не выжила после 17 часов в небе над Тихим океаном
Школьника освободили после попытки нападения на Пашиняна
Выгорание, убытки, спасение из «Крокуса»: как сейчас живет Сергей Светлаков
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

