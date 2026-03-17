17 марта 2026 в 09:45

Из кухни несу этих помощников в огород: сахар, кефир и мед — как использовать на участке

Фото: D-NEWS.ru
Многие удивляются, но часть лучших помощников для огорода уже есть на кухне. Я часто использую простые продукты — мед, сахар, кефир и еще несколько проверенных средств. Они помогают привлекать полезных насекомых, защищать растения от болезней и даже бороться с вредителями.

Например, мед отлично работает как ловушка для медведки. Небольшую стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и закапывают в землю так, чтобы край был на уровне почвы. Сверху кладут дощечку, оставляя зазор около сантиметра. Вредители заползают внутрь и выбраться уже не могут.

Сахар помогает привлечь пчел к растениям, которым нужно опыление. Для этого готовят слабый раствор — примерно чайную ложку сахара на литр воды — и слегка опрыскивают цветущие растения.

Кефир — старый и очень рабочий способ защиты от мучнистой росы. Для обработки кустов, например смородины или огурцов, его разводят с водой в пропорции 1:1 и опрыскивают листья.

Есть и другие кухонные помощники. Древесная зола из печи или мангала отлично подкармливает растения и одновременно отпугивает слизней. Раствор соды помогает при первых признаках грибковых болезней на огурцах и томатах. А настой чеснока или луковой шелухи часто используют как натуральный инсектицид против тли.

Такие простые средства из кухни нередко работают не хуже магазинных препаратов и помогают вырастить здоровый урожай без лишней химии.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
