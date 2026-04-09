Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 17:01

Садовод успокоил дачников на фоне заморозков

Садовод Туманов: заморозки не испортят посаженные растения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Растения, которые уже были посажены, вряд ли испортят краткосрочные весенние заморозки, считает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что это обычная ситуация для природы.

Садоводы много уже что высадили, некоторые даже начинают потихонечку урожай собирать. Я, например, уже чуть-чуть пощипал лука, который вышел из-под снега. Не надо нас пугать этими арктическими заморозками, ничего страшного не происходит — обычная нормальная весна, — уточнил Туманов.

Он обратил внимание, что у растений есть разнообразные механизмы защиты. По его словам, даже если сейчас их листы полностью замерзнут, есть дополнительные почки, которые находятся в спящем состоянии.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в апреле противопоказано высаживать рассаду в открытый грунт, иначе она замерзнет. По ее словам, единственное исключение — рассада капусты. Это самая стойкая к холодам культура, способная пережить многое.

Life Style
Россия
заморозки
садоводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это о соотношении потерь»: Мединский подтвердил обмен погибшими с Украиной
Новые «роботы Путина» привели в ужас США
Итальянский сенатор возмутился фестивалем «RТ.Док: Время наших героев»
Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров
Матвиенко предостерегла НАТО от посягательств на Калининград
В ЕС резко отреагировали на возможный платный проход по Ормузскому проливу
В ГД ответили, почему нельзя допустить наличия ядерного оружия у всех стран
Журналиста «Новой газеты» задержали по делу о персональных данных
Удар ВСУ по донецкому кладбищу едва не убил двух человек
Мантуров раскрыл детали о проекте российской орбитальной станции
Белый дом набросился на известного актера за критику Трампа
В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят спутники для доступа в интернет
Раскрыта причина массового отравления жителей Мурома
SHOT: к главе профсоюза авиадиспетчеров пришли с обысками
IT-эксперт назвал новую схему мошенников перед Пасхой
«Ничего не понимает»: Трамп указал на недостаток НАТО
Врач ответила, сколько хранятся вареные яйца
Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Путин назвал развитие ракетно-космической отрасли безусловным приоритетом
В Тегеране раскрыли условие для прохода судов через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.