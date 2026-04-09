Садовод успокоил дачников на фоне заморозков

Растения, которые уже были посажены, вряд ли испортят краткосрочные весенние заморозки, считает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что это обычная ситуация для природы.

Садоводы много уже что высадили, некоторые даже начинают потихонечку урожай собирать. Я, например, уже чуть-чуть пощипал лука, который вышел из-под снега. Не надо нас пугать этими арктическими заморозками, ничего страшного не происходит — обычная нормальная весна, — уточнил Туманов.

Он обратил внимание, что у растений есть разнообразные механизмы защиты. По его словам, даже если сейчас их листы полностью замерзнут, есть дополнительные почки, которые находятся в спящем состоянии.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в апреле противопоказано высаживать рассаду в открытый грунт, иначе она замерзнет. По ее словам, единственное исключение — рассада капусты. Это самая стойкая к холодам культура, способная пережить многое.