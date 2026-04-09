Цветет даже в густой тени: создаст изумрудный ковер и вытеснит сорняки — чудо-многолетник

Черноголовка крупноцветковая — это чудо-многолетник, который станет настоящим спасением для тенистых уголков вашего сада. В отличие от многих декоративных растений, она прекрасно растет и цветет даже в густой тени.

Ее главное преимущество — способность создавать плотный изумрудный ковер из округлых, слегка опушенных листьев, который разрастается с удивительной скоростью, полностью подавляя рост сорняков. В середине лета над этой зеленой подушкой поднимаются многочисленные цветоносы с нежными, мелкими, но очень изящными белыми или кремовыми цветками, собранными в аккуратные головки, создавая эффект легкого, воздушного покрывала.

Черноголовка идеально подходит для оформления приствольных кругов плодовых деревьев, создания бордюров вдоль дорожек в тени дома или для закрепления склонов. Она абсолютно неприхотлива, зимостойка и не требует практически никакого ухода — достаточно лишь изредка ограничивать ее рост.

Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Общество
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
Общество
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе
Общество
Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе
Посадите этот колокольчик, и соседи будут просить семена: его необычная форма покоряет
Общество
Посадите этот колокольчик, и соседи будут просить семена: его необычная форма покоряет
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Общество
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

