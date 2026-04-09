09 апреля 2026 в 07:15

Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения

Биолог Татаренко: цвет хвойных растений восстановят магнийсодержащие удобрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для восстановления цвета хвойных растений рекомендуется использовать удобрения с магнием, заявила NEWS.ru преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко. По ее словам, избежать пожелтения хвои можно, выбрав подходящее место для посадки.

Причина появления весной у растений пожелтевшей или бурой хвои — зимнее иссушение или солнечные ожоги. Чаще всего страдают туи, можжевельники и кипарисовики. Если вы не успели защитить растения, удалите до здоровой древесины все сухие иглы внутри кроны, а также засохшие ветки. Обрабатывать срезы не требуется: за обеззараживание отвечает смола. Затем хорошо пролейте деревья водой и подкормите их — можно использовать стимуляторы роста и магнийсодержащие удобрения, — поделилась Татаренко.

Она подчеркнула, что приствольный круг можно дополнительно мульчировать перепревшим компостом или биогумусом, но не свежим навозом. При этом, по словам биолога, если растение выглядит ослабленным или нездоровым, рекомендуется обработать его средствами против болезней, грибковых инфекций и вредителей.

Ожоги возникают вследствие недостатка влаги. Под влиянием активного солнца хвоя уже нагрелась и испаряет воду, но корневая система еще не работает, не впитывает влагу из мерзлой или холодной земли. Пожелтения можно избежать, выбрав правильное место для посадки растения, избегая прямых солнечных лучей, или укрыв тую, вертикальный можжевельник или кипарисовик от агрессивного солнца в феврале-марте, — резюмировала Татаренко.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что редис «аврора» и морковь «нанте» прекрасно растут в любых условиях. По его словам, селекционеры регулярно радуют садоводов новыми сортами, которые созревают быстро и уверенно даже в средней полосе.

