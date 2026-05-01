Посадите в грунт в конце мая — к июлю получите куст-фонтан высотой до 80 см. Многолетник-хамелеон с тысячей оттенков

Посадите мирабилис «Broken Colors» однажды — и ваш сад превратится в вечернюю сказку, где каждый цветок словно акварельный рисунок с размытыми мазками. Этот многолетник раскрывает свои граммофончики ближе к закату, наполняя воздух сладким ароматом, похожим на смесь жасмина и лайма.

Удивительно, но на одном кусте распускаются цветы разных оттенков: белые, желтые, розовые, малиновые, а часто и полосатые или крапчатые, будто художник по имени «Броукен колорс» случайно смешал все краски на палитре. Куст вырастает мощным, до 80 см в высоту, с густой ярко-зеленой листвой.

Мирабилис абсолютно неприхотлив: растет на любой почве, терпит полутень, засуху и даже городской смог. В южных регионах зимует в грунте, в средней полосе клубни лучше выкапывать осенью, как георгины, и хранить в подвале до весны. Цветение продолжается с июля до самых заморозков — каждый вечер вы будете выходить в сад на свидание с этой разноцветной феей. Мирабилис не требует внимания, но отдает всю свою неземную красоту без остатка.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.