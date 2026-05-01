Нашла сорт «пламя и лед» — и взглянула на этот многолетник по-другому: цветок как ромашка, но в разы эффектнее + ещё 4 красивых сорта

Увидела остеоспермум «пламя и лёд» — и изменила мнение об этом, казалось бы, устаревшем цветке. На вид — почти ромашка, но с контрастной серединкой и яркими переливами лепестков. В саду смотрится совсем иначе: аккуратные кустики, обильное цветение и ощущение, будто клумба собрана дизайнером.

Этот цветок чаще выращивают как однолетник, но по своей природе он многолетний. Кустики компактные, 40–60 см, густые, с крупными цветами до 7–8 см. Каждый держится почти неделю, а потом сразу раскрываются новые — поэтому клумба долго остаётся яркой.

Кроме сорта «пламя и лёд», есть ещё очень эффектные сорта, которые стоит попробовать:

«Небо и лёд» — белые лепестки с лёгким холодным оттенком и тёмной серединкой, выглядит очень свежо и аккуратно.

«3D Purple» — объёмные, почти махровые цветы насыщенного фиолетового цвета, смотрятся необычно и сразу привлекают внимание.

«Sunny Philip» — ярко-жёлтые цветы с тёмным центром, создают солнечное пятно на клумбе и отлично сочетаются с другими растениями.

«Voltage Yellow» — неоново-жёлтый оттенок, который не выгорает на солнце и остаётся ярким всё лето.

Остеоспермум хорош тем, что не требует сложного ухода: любит солнце, лёгкую почву и регулярный полив без застоя воды. Зато в ответ даёт долгое и стабильное цветение — тот самый вариант, когда посадил и наслаждаешься весь сезон.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

