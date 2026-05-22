Бутон «Чаша сливок» увеличивается в объеме втрое, и дает в шар-кружево до 18 см. Морозостойкий красавец для сада

Пион «Bowl of Cream» («Чаша сливок») — один из самых эффектных сортов среди крупных махровых пионов, который легко становится главным украшением летнего сада. Его плотные кремовые бутоны раскрываются постепенно и буквально на глазах увеличиваются в несколько раз, превращаясь в огромные кружевные шары диаметром до 18 см. Густые волнистые лепестки напоминают взбитые сливки или воздушный крем, из-за чего цветок выглядит особенно объемным и роскошным.

Цветение у «Bowl of Cream» начинается в июне и продолжается несколько недель, а взрослый куст способен выпускать десятки крупных бутонов одновременно. Этот сорт относится к многолетникам и может расти на одном месте 30–50 лет, становясь с каждым годом только пышнее. Пион отличается высокой морозостойкостью — до −40 градусов, поэтому прекрасно зимует в большинстве регионов России без сложного укрытия. Особенно эффектно огромные кремовые шары смотрятся в солнечных клумбах и рядом с темной зеленью хвойников.

