22 мая 2026 в 08:40

Посадите в мае — в июне сад в лопастных винно-красных листьях. Многолетник цвета вишневого ликера для смелых акцентов

Гейхера Forever Red — один из самых эффектных многолетников для тех, кто любит необычные оттенки в саду. Ее плотные округлые кустики выглядят так, будто собраны из бархатных винно-красных листьев с глянцевым переливом. На солнце оттенок становится особенно глубоким и насыщенным — от темной вишни до цвета старого бренди. Именно листва, а не цветы, делает этот сорт настолько декоративным и заметным: аккуратные яркие шапки сохраняют насыщенный цвет почти весь сезон и сразу притягивают взгляд на клумбе.

Этот сорт относится к многолетникам и способен расти на одном месте 8–12 лет, постепенно становясь только пышнее и ярче. Если высадить готовую рассаду или контейнерный куст в мае, уже в июне гейхера будет выглядеть полноценным ярким акцентом в саду. Цветет растение обычно в июне — июле мелкими светлыми колокольчиками, но выращивают Forever Red прежде всего ради роскошной листвы. Гейхера хорошо переносит морозы до −34 градусов и зимует без сложного укрытия в большинстве регионов России. Интересный факт: чем прохладнее погода, тем насыщеннее и темнее становится винный оттенок листьев.

