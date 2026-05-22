Мать и отчим с диагнозом бросили детей в глухом лесу для «изгнания дьявола»

В Португалии ищут пару, бросившую детей в лесу с завязанными глазами

В Португалии расследуют историю двух маленьких братьев, которых родители из Франции оставили в лесу с завязанными глазами, передает Daily Mail. Перепуганных детей нашли случайные прохожие на обочине дороги.

Трехлетний Закари и пятилетний Бартелеми плакали и звали отца. При себе у них были рюкзаки со сменной одеждой, несколько бутылок воды и фрукты. Медики госпиталя в Сетубале осмотрели мальчиков и сообщили, что угрозы их жизни нет.

Во время проверки выяснилось, что 41-летняя мать Марин и отчим Марк придумали для мальчиков историю об «изгнании дьявола». Детям завязали глаза и сказали искать в земле нож, которым якобы нужно было освободиться от пут. Пока братья копали землю, взрослые уехали на машине.

Через некоторое время Бартелеми снял повязку и понял, что они с братом остались одни в лесу. Позже выяснилось, что семья около двух недель назад выехала из французского Кольмара и пересекла границу Португалии. О пропаже внуков сообщила бабушка детей, обвинившая Марин в похищении. Аналогичное заявление подал и биологический отец братьев.

Сейчас правоохранители Франции и Португалии разыскивают мать мальчиков и их отчима. По предварительной информации, мужчина может страдать психическим расстройством.

