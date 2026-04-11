Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала золото в соревнованиях в двойном мини-трампе в рамках чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Португалии. Команда, в которую вошли Тимофей Голубенко, Лев Бусарев, Михаил Юрьев и Александр Бутько, заработала 26 баллов.

Второе место заняла Великобритания, третье — Португалия. Известно, что чемпионат закончится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики разрешает российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами. Это произошло в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2).

До этого хоккейные клубы «Чайка» и «Ирбис» установили новый рекорд — их четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф OLIMPBET оказался самым продолжительным в истории Молодежной хоккейной лиги. Игра завершилась на отметке 142:49 — это больше рекорда Континентальной хоккейной лиги.