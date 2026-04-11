Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 18:38

Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная России завоевала золото в соревнованиях в двойном мини-трампе в рамках чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Португалии. Команда, в которую вошли Тимофей Голубенко, Лев Бусарев, Михаил Юрьев и Александр Бутько, заработала 26 баллов.

Второе место заняла Великобритания, третье — Португалия. Известно, что чемпионат закончится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики разрешает российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами. Это произошло в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2).

До этого хоккейные клубы «Чайка» и «Ирбис» установили новый рекорд — их четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф OLIMPBET оказался самым продолжительным в истории Молодежной хоккейной лиги. Игра завершилась на отметке 142:49 — это больше рекорда Континентальной хоккейной лиги.

Спорт
Россия
Португалия
золото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых
«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения
Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ
Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ
«Мудрое решение»: Ульянов оценил действия Эстонии по Балтийскому морю
Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира
Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости
Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action
Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»
Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля
«Арсенал» проиграл третий раз за последние матчи во всех турнирах
Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин
ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.