«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ

Хоккейные клубы «Чайка» и «Ирбис» установили новый рекорд — их четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф OLIMPBET оказался самым продолжительным в истории Молодежной хоккейной лиги. Игра завершилась на отметке 142:49 — это даже больше рекорда Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте МХЛ.

Отмечается, что команды провели на льду больше семи периодов, завершив игру только после полуночи. Матч был остановлен на отметке 142 минуты 49 секунд после гола хоккеиста казанской команды Даниила Иванова. Для него этот гол стал первым в карьере в МХЛ.

Я всю душу вложил в этот бросок. Попал, все начали радоваться, я упал на лед уже просто без сил, — рассказал хоккеист.

В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу казанцев в матче и 2-2 в серии. Молодежки сражались почти шесть часов — игра, стартовавшая в 18:30, закончилась в 00:15. Этот результат на 40 секунд превзошел рекорд КХЛ, установленный в 2019 году в матче ЦСКА — «Йокерит».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом российский нападающий столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.