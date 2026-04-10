Российский хоккеист побил рекорд по числу матчей с двумя голами

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 09:07

Хоккеист Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с двумя голами

Кирилл Капризов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами. Это произошло в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2), сообщается на официальном сайте лиги.

Победителем стала «Даллас Старз». Капризов записал на свой счет дубль (20-я и 27-я минуты), после чего был признан второй звездой встречи. Спортсмен провел 42-ю игру, в то время как предыдущий рекорд двух голов принадлежал словаку Мариану Габорику (41 матч).

В текущем сезоне матчей НХЛ Капризов провел уже 77 матчей и записал на свой счет 89 очков: среди них 45 заброшенных шайб и еще 44 результативные передачи.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Спорт
Хоккей
хоккеисты
НХЛ
Кирилл Капризов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.