Российский хоккеист побил рекорд по числу матчей с двумя голами Хоккеист Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с двумя голами

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами. Это произошло в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2), сообщается на официальном сайте лиги.

Победителем стала «Даллас Старз». Капризов записал на свой счет дубль (20-я и 27-я минуты), после чего был признан второй звездой встречи. Спортсмен провел 42-ю игру, в то время как предыдущий рекорд двух голов принадлежал словаку Мариану Габорику (41 матч).

В текущем сезоне матчей НХЛ Капризов провел уже 77 матчей и записал на свой счет 89 очков: среди них 45 заброшенных шайб и еще 44 результативные передачи.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.