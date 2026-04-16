16 апреля 2026 в 13:00

«Провалов не было»: первый тренер Капризова оценил игру россиянина в НХЛ

Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стабильно провел регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил NEWS.ru первый тренер хоккеиста Андрей Лучанский. По его мнению, в игре форварда не было провалов.

Капризов стабильно провел регулярный чемпионат, провалов не было. Надеюсь, «Миннесота» пройдет хотя бы один раунд плей-офф. У них подобрана приличная команда. Пожелаю им удачи. С Кириллом периодически переписываемся, поздравлял его с рекордом по голам за клуб, — сказал Лучанский.

Ранее Капризов побил рекорд клуба по матчам с двумя или более голами. Это произошло в игре против «Даллас Старз». Капризов записал на свой счет дубль, после чего был признан второй звездой встречи. Предыдущий клубный рекорд принадлежал бывшему словацкому форварду «Миннесоты» Мариану Габорику (41 матч с двумя или более шайбами).

В этом сезоне Капризов стал лучшим бомбардиром в истории клуба по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 230 шайб за «Миннесоту». Он снова обогнал Габорика (219 голов).

